VDL Nedcar: vast contract voor 1280 uitzendkrachten

Het Eindhovense VDL Nedcar gaat 16 maanden lang 80 uitzendkrachten (in totaal 1280) een vast contract aanbieden. Het personeel in de lakstraat en aan de montagelijn krijgt een vierdaagse werkweek (9,5 uur per dag) en voor uitzendkrachten geldt: gelijk loon voor gelijk werk.

De genoemde afspraken maken volgens Petra Bolster (FNV Metaal) deel uit van een principeakkoord dat de gezamenlijke vakbonden woensdagmorgen rond half zes hebben gesloten met de directie van VDL Nedcar. De afspraken worden nu netjes op papier gezet en maandag voorgelegd aan de leden, die er dan over zullen gaan stemmen.

VDL juicht het principeakkoord toe, maar wil inhoudelijk nog niet reageren. De bonden zijn blij dat er nu meer balans ontstaat tussen het aantal vaste medewerkers en het aantal uitzendkrachten. Die verhouding is over pakweg anderhalf jaar ongeveer gelijk. VDL was overigens al begonnen met het aanbieden van 50 vaste contracten per maand.

Verkorte werkweek

De medewerkers gaan in het voorstel dat nu voorligt, wel een uur langer werken. De effectieve werktijd bedraagt na aftrek van pauzes 8 uur en 45 minuten. Als tegemoetkoming wordt de werkweek verkort naar vier dagen. Hoewel mensen op de twee afdelingen per saldo per week minder uren draaien, behouden ze wel hun salaris. Dit als een soort compensatie. "Een tegemoetkoming voor hersteltijd na zwaar werk", aldus Bolster. "Bovendien ontstaat er zo meer evenwicht tussen werk en privé."

Ook voor de uitzendkrachten is er in de nieuwe situatie meer respect en waardering. "Voor gelijk werk geldt een gelijke beloning. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vast en uitzend personeel", aldus Bolster. "De uitzendkrachten delen ook mee in de winstdeling."

Met de afspraken over de nieuwe werkroosters krijgt VDL Nedcar meer productietijd. De 'gaten' die er vallen door de vierdaagse werkweek worden opgevangen door 380 extra productiemedewerkers aan te trekken. Dat betekent dat VDL Nedcar niet meer hoeft te vrezen voor oplopende productieachterstanden.

Productieachterstanden

Zoals bekend verliep de productie van auto’s niet altijd even soepel. Om de met BMW afgesproken aantallen auto's te kunnen garanderen, is uitbreiding van de productietijd volgens de Nedcar-directie een absolute voorwaarde. "Als we de jaarplanning niet kunnen bevestigen, gaat BMW ons als een onbetrouwbare leverancier zien. Nieuwe modellen van BMW zullen dan achterwege blijven en daarmee is de toekomst van ons bedrijf ernstig in gevaar", liet VDL Nedcar het personeel eerder via een interne mededeling weten.