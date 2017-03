Verkoopcijfers moederbedrijf Zara flink in de lift

Het Spaanse kledingconcern Inditex heeft in 2016 meer omzet en winst in de boeken gezet. De eigenaar van de bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka groeide in alle regio's waar het bedrijf actief is. Ze opende daarbij tal van nieuwe winkels.