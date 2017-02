Vervoer vervuilt veel meer dan gedacht: kwart van alle CO2-uitstoot

Brussel: Oppassen voor nieuwe huizenbubbel in Nederland

22 februari Nederland moet oppassen voor een nieuwe huizenbubbel. De markt trekt zo snel aan en de huizenprijzen schieten zeker in sommige stadscentra zo snel omhoog dat woningkopers zich opnieuw te zwaar in de schuld dreigen te steken. Met privéschulden die toch al twee keer zo hoog zijn als het gemiddelde in de eurozone, houdt dat economische risico’s in.