'Verzekeraars moeten meer doen tegen ontbossing'

,,Het is totaal onduidelijk wat voor maatregelen verzekeraars nemen om te voorkomen dat hun beleggingen leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen en milieumisdaden'', aldus een woordvoerder van het initiatief van onder meer Amnesty, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib. Toch is er volgens hem niet alleen maar slecht nieuws. ,,Vivat toont namelijk aan dat een verzekeraar, ook bij relatief kleine investeringen, wel degelijk invloed kan uitoefenen.''

De palmoliesector is maatschappelijke organisaties al langer een doorn in het oog. Met name in Azië wordt op grote schaal oerwoud en veengrond in brand gestoken om ruimte te maken voor palmolieplantages. Dat is niet alleen slecht voor bedreigde diersoorten als de orang-oetan en de Sumatraanse tijger, maar de situatie leidt ook tot gezondheidsklachten en gedwongen huisuitzettingen bij de inheemse bevolking.