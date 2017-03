Wat een moeilijke teksten. Duurzame leiders, innovatieve implementaties, commitment aan de klantwaarde. Mik je niet te hoog voor die nieuwe baan? Nee hoor, je mikt te laag. Missie en visie geven een prima inkijkje in de kwaliteit van het bedrijf.

Kijk even snel mee. Bedrijven beschrijven in hun missie vaak wat ze doen en voor welke klanten. Dat geeft directie en management focus. De visie vertelt waar het bedrijf later wil zijn en geeft de koers aan.

Niet saai, toonden missies van Brad Pitt, Honda en Microsoft. Onderzoeker en auteur Jim Collins onderscheidde verschillende methoden. Eentje is het benoemen van de vijand. Zoals in de oude strijdkreet van Honda: ,,Yamaha wo tsubusu''. 'We gaan Yamaha verpletteren'. Een snoeihard target is volgens Collins ook effectief. Supermarkt WalMart wilde in de jaren zeventig in vier jaar tijd een miljard dollar waard worden, en dat lukte. En 'Een computer op elk bureau en in elk huis' van Microsoft gaf iedereen in het bedrijf focus.

Andere kenners wijzen op Brad Pitt, die vaart wilde zetten met de wederopbouw van New Orleans na de orkaan Katrina. Zijn organisatie wilde '150 groene, stormbestendige huizen bouwen' voor gezinnen in een specifieke wijk.

Quote Missie niet inspirerend? Dan gaat dit bedrijf jou ook niet inspireren De missie en visie in klinkklare teksten zijn niet alleen leuk voor op de site. Alle medewerkers weten waar je heen wilt én wanneer je klaar bent. Slim, want sommige onderzoekers zien het als een succesvolle manier om werknemers te motiveren, en om iedereen dezelfde richting op te laten werken. Die goede formuleringen dragen volgens kenners daarmee bij aan succes.

Daarmee komen we bij jouw missie als sollicitant met visie. Echt, het is niet moeilijk. Diverse organisaties schrijven op de site zelfs over hun missie en vissie. Die mag je overslaan. Is de missie niet inspirerend? Dan gaan ze jou ook niet inspireren. Sla ook maar over. En snap je de statements niet meteen? Dan hebben managers en medewerkers zelf ook geen idee wat ze aan het doen zijn. Grote kans dat ze naar hun faillissement dobberen terwijl ze worden ingehaald door de concurrent die wel op koers blijft.