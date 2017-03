Vijf belastingvoordeeltjes die we vaak laten liggen

Nederland staat weer voor de jaarlijkse belastingaangifte. De fiscus komt ons daarbij tegemoet door veel gegevens alvast in te vullen, maar hierdoor is het makkelijk om belastingvoordeeltjes over het hoofd te zien.

Ook de Bond voor Belastingbetalers, die zichzelf ‘een waakhond voor alle belasting betalende Nederlanders' noemt, hekelt de werkwijze van de Belastingdienst. ,,Wij zijn niet tegen belasting betalen, maar we vinden dat iedereen eerlijk zijn deel moet betalen.’’

Mede hierom biedt deze club tegen een vergoeding aan burgers hulp bij het invullen van hun online aangifte. Dat doen ze in samenwerking met online aangifte-app Bokkz. CEO Wouter Nijssen heeft alvast vijf belastingvoordeeltjes op een rijtje gezet die we vaak niet benutten:

Tip 1: Druk niet klakkeloos op OK

,,De Belastingdienst wekt de indruk dat alle gegevens al voor je zijn ingevuld. ‘Druk maar op OK en dan ben je klaar’, dat lijkt de gedachte. Maar veel mensen laten op die manier veel aftrekposten of fiscale voordeeltjes lopen. Van 60 procent van onze gebruikers krijgen we te horen dat ze door onze hulp meer besparen dan de 25 euro die wij in rekening brengen.’’

Tip 2: Verdeel je belasting met je fiscale partner

,,Doe je samen aangifte, dan mogen bepaalde aftrekposten worden verdeeld. Fiscaal partner ben je als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, maar ook als je samen kinderen hebt of een koophuis deelt. Bepaalde inkomsten en aftrekposten mogen fiscaal partners onderling verdelen. Daarbij gaat het om hypotheekrenteaftrek, aftrekposten zoals zorgkosten en giften en vermogen.



Weet wel wat je doet: leg de aftrekpost niet automatisch bij degene met het hoogste inkomen. Gek genoeg is het soms juist handiger om deze post bij de partner met het lagere inkomen te leggen. Die kan hierdoor bijvoorbeeld voor een heffingskorting in aanmerking komen. Dat voelt onlogisch, want je krijgt misschien minder hypotheekrenteaftrek, maar vanwege die heffingskorting kan het onder de streep toch aantrekkelijker zijn. Ook loont het de moeite om de aanslaggrens te benutten: betaal je minder dan 45 euro belasting, dan wordt die 45 euro zelfs helemaal kwijtgescholden.’’

Tip 3: Zoek de gulden middenweg: ‘middeling’

,,Voor mensen die de afgelopen 3 jaren bijvoorbeeld een wisselend inkomen hebben gehad, kan middeling ervoor zorgen dat je geld terug kan krijgen. Dit kan interessant zijn voor starters op de arbeidsmarkt, mensen die met pensioen zijn gegaan of mensen die tijdelijk geen of minder inkomen hebben gehad. Maar ook mensen die een periode lang dubbele woonlasten hebben gehad, ook zij komen hiervoor regelmatig in aanmerking.



Bij middeling kijk je of je minder belasting had betaald indien je over de afgelopen 3 jaar wél een gelijkmatig inkomen zou hebben gehad. Als dat het geval is, dan kan je (onder bepaalde voorwaarden) het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de belasting over het gemiddelde inkomen terug krijgen. Let op dat je dit zelf schriftelijk moet aanvragen.''

Tip 4: Vergeet niet je hypotheekkosten af te trekken

,,Het komt geregeld voor dat mensen een hypotheek oversluiten in verband met de lage hypotheekrente. Let op dat je niet vergeet alle kosten daarvan in je aftrek onder te brengen: advieskosten, notariskosten, boeterente, kosten kadaster, afsluitprovisie. Hierover bestaat veel onwetendheid, omdat mensen dit in hun leven niet zo vaak tegenkomen.''

Tip 5: Check je toeslagen