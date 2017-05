Vlaardingse vis- en haringhandel na tien generaties verkocht

Appeloogst mislukt door strenge vorst in april

4:47 De appeloogst 2017 is grotendeels mislukt, melden diverse telers. Op verschillende plekken in Nederland is de opbrengst twee derde lager dan normaal. Het extreem koude weer van de afgelopen periode, met zelfs strenge vorst in de nacht van 19 op 20 april, heeft de bloesem van veel appelbomen dusdanig beschadigd dat er amper appels aan de bomen groeien.