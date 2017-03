Voedsel scherper gecontroleerd in Europa

'Van boer tot vork', is de belofte waarmee het consumentenvertrouwen moet worden teruggewonnen. Het gaat bijvoorbeeld om vervuilde alcohol of gesjoemel met olijfolie, eieren, vis of vlees.



De controlesystemen in de EU-landen worden daarvoor uitgebreid, gestroomlijnd en efficiënter gemaakt. Het is de bedoeling dat inspecteurs na een risicoanalyse vaker onaangekondigd binnenvallen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld doen na meldingen van klokkenluiders.



Lidstaten moeten voedselfraudeurs streng straffen. In 2013 wilde Brussel al een hardere aanpak voor voedselfraudeurs. In Nederland kan een voedselfabrikant al een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet krijgen.