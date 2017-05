Voetbalprof Gregory Van der Wiel start investeringsfonds

Volgens het FD is Van der Wiel, die momenteel in Turkije voetbalt bij Fenerbahçe, de oprichter en eerste investeerder in Block Party. Het startkapitaal van dit eerste Nederlandse ‘celebrityfonds’ is 2,5 miljoen euro. De komende drie jaar wil het fonds tien investeringen doen van gemiddeld 250.000 euro. De eerste investering van Block Party is al gedaan in Voicey, een app die merken en invloedrijke internetsterren bij elkaar brengt zonder tussenkomst van een bureau.