Volkstuin bloeit op - met dank aan de potjes van AH

Het is een gaan en komen van mensen op volkstuinvereniging Levenslust in Vlissingen. De vereniging is – hoe handig – gevestigd tegenover Intratuin, dat met zijn concept ‘Kweken en oogsten’ helemaal inspringt op de hernieuwde interesse voor de eigen groentekweek.



De lente staat op barsten, de zon schijnt en het is maar liefst dertien graden. Marcel de Busschere loopt met een kruiwagen vol boomwortels naar zijn auto. Dit wordt het eerste jaar eten van eigen grond. Renske blijft bescheiden. ,,Genieten van de tuin, zo nu en dan een salade - dat zou voor dit jaar al mooi zijn.”



Maar de stip aan de einder is heel wat ambitieuzer. De Busschere: ,,We willen zelfvoorzienend worden wat voedsel betreft. Kijken of dat lukt. Wij zijn vegetarisch, dus groenten zijn heel belangrijk voor ons.”