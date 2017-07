Waarom Lidl zo goedkoop kan blijven

De Duitse supermarktketen Lidl zet in de komende maanden zijn zinnen op het veroveren van de Verenigde Staten. Daarbij wordt vooral ingezet op lage prijzen en kwaliteitsproducten. Maar hoe kan het toch dat Lidl zoveel goedkoper is dan de Amerikaanse concurrentie?

Lidl wil in de VS het vuur aan de schenen leggen van supermarktgigant Walmart. Na tien winkels aan de oostkust wil de Duitse keten er nog tachtig openen in de rest van het land meldt Washington Post. Met prijzenoorlogen hoopt Lidl de volledige markt open te breken, net zoals ze al deden in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een onderzoek van Jefferies is Lidl ongeveer 9 procent goedkoper dan Walmart en Lidl zelf beweert liefst 50 procent goedkoper te zijn dan de concurrentie. Amerikanen vragen zich af hoe Lidl het toch voor elkaar krijgt. Volgens Business Insider zijn er acht oorzaken aan te wijzen.

1. Eigen merken

Ongeveer 90 procent van de Lidl-producten zijn speciaal voor de supermarkt geproduceerd om onder eigen merknamen uit te kunnen brengen. Deze 'Lidl-merken' hebben geen tussenpersoon en zorgen dus ook niet voor extra kosten. Bovendien heeft Lidl hierdoor veel meer controle over de productiekosten en dus ook over de prijzen.

2. Weinig producten

Volledig scherm De Lidl in Amerika. © AFP Lidl biedt slechts een beperkt aantal producten aan, terwijl ketens als Walmart juist garant staan voor variatie. Van een product als mosterd zijn bijvoorbeeld slechts twee varianten beschikbaar: een van het eigen merk en een van een landelijk bekend merk. Die limiet geeft Lidl meer macht bij de inkoop. Ze kunnen meer afnemen bij de leverancier, wat hen een betere positie geeft bij prijsonderhandelingen.



Een dergelijke strategie zijn ze in de VS niet gewend. Terwijl Lidl ongeveer 2.000 verschillende producten aanbiedt, liggen in de traditionele Amerikaanse rekken wel 20.000 tot 60.000 producten.

3. 'Fast-moving items'

Het Lidl-assortiment bestaat vooral uit producten die snel en vaak verkocht worden, zoals ontbijtgranen en vruchtensap. Door de snelle doorstroom, kan er veel omzet gedraaid worden.

4: Kleine winkels

Lidl-winkels zijn vrij klein, zeker in vergelijking met de Amerikaanse supermarkten. Een Lidl in de VS is gemiddeld 1.900 vierkante meter groot, dat is slechts een kwart van de traditionele supermarkten. De kleinere gebouwen leiden tot minder kosten.

Volledig scherm © ANP

5. Weinig personeel

In Europa zijn we het al gewend om zelf onze eigen groenten en fruit te wegen en in te pakken. Amerikaanse ketens nemen hiervoor personeel aan, wat uiteraard meer kosten met zich meebrengt. Lidl houdt zijn Europese gewoonten aan in de VS en huurt daarom ook veel minder personeel in dan de gemiddelde supermarkt.



De keten zet personeel bovendien overal in op de vloer, waardoor planning flexibeler en efficiënter kan verlopen.

6. Originele verpakking

Lidl presenteert producten doorgaans in de verpakking waarin ze verscheept worden. Dat kost minder geld en het vakken vullen gaat ook een stuk sneller en efficiënter.

Volledig scherm © ANP XTRA

7. Weinig reclame

Lidl besteedt niet veel geld aan reclame, aangezien de winkel weinig A-merken aanbiedt. De keten richt zich vooral op kleine, lokale (en dus goedkope) marketing.

8. Verspilling is verboden

Verspilling is uit den boze bij Lidl. Het bedrijf probeert op alle mogelijke vlakken te besparen. Zo probeert Lidl bijvoorbeeld het maximale uit natuurlijk licht te halen, want kunstlicht kost geld. ,,Het draait niet alleen om wat er aan het eind van de dag in de vuilnisbak belandt, maar ook om inefficiëntie waar de klant uiteindelijk voor betaalt'', zegt een woordvoerder van Lidl aan Washington Post.