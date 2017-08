Warm voorjaarsweer stuwt verkoop Heineken

Ook in Argentinië, Frankrijk en in ons land is er sterke groei. Daar staat wel een daling in de voor Heineken belangrijke markten Vietnam en China tegenover. ,,Heineken blijft profiteren van het sponsorschap van de UEFA Champions League en de Formule 1, waar het sinds vorig jaar partner van is", verklaart de brouwer in zijn halfjaarverslag de goede prestaties.



Ook veel van de biermerken uit Heinekens portfolio scoren, waaronder speciaalbier Affligem, Desperados en Sol. In Azië is Tigerbier een succesnummer: in Vietnam compenseert Tiger de daling van het Heinekenlabel zelf. In heel Azië steeg de bierafzet met 6,3 procent. Maar niet overal loopt het goed: in Indonesië en Maleisië dalen de verkopen, evenals in China.