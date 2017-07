We beleven de grootste loonstijging in zes jaar

'Maandag populairste dag voor banenjacht'

24 juli Europeanen zoeken vooral aan het begin van de werkweek naar een nieuwe baan. Uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder 200 miljoen werkzoekenden in zes Europese landen, blijkt de maandag het populairst. Ook op dinsdag wordt nog veel gezocht. In de weekeinden valt de banenjacht grotendeels stil, tot de zondagavond aanbreekt.