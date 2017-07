We hebben veel ICT-werkers: Nederland op vijfde plek EU

Een op de twintig werkende Nederlanders had vorig jaar een baan in de ICT-branche. Daarmee staat Nederland op de vijfde plek in de Europese Unie, na Finland, Zweden, Estland en het Verenigd Koninkrijk.

In de EU waren in 2016 8,2 miljoen specialisten in de informatie- en communicatiebranche aan de slag, een stijging van 1,8 miljoen in vijf jaar, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In Nederland waren het er ruim 422.000, bijna 60.000 meer dan in 2011. Bijna 85 procent was man, iets hoger dan het EU-gemiddelde. 35 procent was jonger dan 35 jaar en zes op de tien hadden minstens een hbo-opleiding.

Groei

In vrijwel alle EU-landen groeit het aantal ICT-banen. Vier op de tien bedrijven in de EU hadden vorig jaar moeite hun vacatures te vullen. In Nederland was dat zelfs 57 procent, goed voor een zevende plek.

Griekenland heeft relatief het minste aantal ICT'ers: slechts 1,4 procent van de werkenden is in die sector werkzaam.

Aandeel vrouwen