Werkgevers zien vroege AOW bij zwaar beroep niet zitten

FNV kwam gisteren met een plan om de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen én de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. Als de levensverwachting met één jaar stijgt, zou dat volgens de bond moeten leiden tot een halfjaar langer werken en een halfjaar extra AOW. Dit, in plaats van een jaar langer werken zoals vanaf 2022 de regel is.

Die oplossing is volgens de werkgevers ,,per definitie duur''. Zij gaven daarnaast aan dat nu al in veel gevallen mogelijk is om het pensioen te vervroegen met behulp van een overbrugging naar de AOW-leeftijd. ,,Ook deeltijdpensioen is een mogelijkheid om een zwaar beroep tot de AOW-leeftijd vol te kunnen houden'', aldus de ondernemersorganisaties.