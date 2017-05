Een werknemerstekort in zorg, bouw en ICT, en de vaste baan is terug

Zo'n 17 procent van de nieuwe werknemers kreeg vorig jaar direct een vast contract. Dat was in 2015 nog 14 procent. Het gaat nog wel om een flink lager aandeel dan in 2009, toen nog 31 procent van de instromers meteen vast aan de slag ging. UWV-arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes verwacht dat dit percentage de komende jaren verder omhoog zal gaan.

Werknemersbanen winnen ook weer wat terrein ten opzichte van plekken voor zelfstandigen. In beide categorieën signaleert Witjes groei, maar voor zelfstandigen ligt het verwachte groeitempo voor het eerst in jaren relatief wat lager.

Tekort van verpleegkundigen

Het tekort in bepaalde sectoren geldt volgens Witjes vooral in de bouw, ICT en zorg. Gekwalificeerde programmeurs, gespecialiseerde verpleegkundigen en bijvoorbeeld installatiemonteurs zijn vaak amper nog te vinden. Naar receptionistes en administratieve is daarentegen intussen bijna geen vraag meer.

Geholpen door de aanhoudende groei van de economie loopt de totale werkgelegenheid ook over de gehele linie weer op. Alles bij elkaar wordt voor dit jaar en volgend jaar respectievelijk op 151.000 en 75.000 extra banen gerekend, waardoor Nederland eind 2018 op een record van 10,2 miljoen banen gaat uitkomen. De werkloosheid duikt dit jaar waarschijnlijk ook weer onder de 5 procent, voorziet Witjes. Dat is volgens hem een redelijk normaal niveau.

Langdurig werklozen