Wie betaalt de scheiding?

Een kleine week voor het begin van de definitieve Brexit-onderhandelingen is duidelijk wat het grootste probleem wordt: de boedelscheiding. ,,We worden gestraft omdat we uit de Europese Unie stappen'', roepen kwade Brexiteers. ,,Dit is een afrekening!'' Maar de EU vindt: scheiden doet lijden, andere lidstaten moeten niet de dupe worden van het Britse vertrek.



De Britten zijn niet van plan ook maar één euro over te maken voor de Brexit: ,,We gaan toch niet betalen voor een club waar we uit stappen, juist omdat die zo veel geld kost?!'' John Redwood, een prominente Conservatief, kan zijn lachen niet inhouden als het bedrag van 60 miljard valt. ,,Ik neem dat natuurlijk totaal niet serieus. Het is een misvatting, een fictief bedrag'', zegt het Lagerhuislid. ,,Wij zijn absoluut niet van plan hierover te gaan onderhandelen.''



Redwood vervolgt: ,,Zoals zo vaak bedient de Europese Unie zich van vergelijkingen die geen hout snijden. Onze uittreding is geen echtscheiding: er zijn geen kinderen, er is geen huwelijk. Er is dus geen sprake van een boedelscheiding. Er staat niets in het EU-verdrag over dat wij een gigantisch bedrag moeten betalen, net zo goed als dat wij geen deel van hun bezittingen kunnen inpikken.''