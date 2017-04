Wij zijn allemaal schuldig aan het United Airlines-debacle

Krijsen als een speenvarken zou ik misschien niet doen. Maar ik zou me ook niet zonder slag of stoot uit een vliegtuig laten zetten. United Airlines raakte vorige week in opspraak toen het personeel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een passagier hardhandig van boord sleurde omdat het vliegtuig overboekt was. Ik vond het schandalig. Tot ik besefte dat dat best hypocriet is. Ik ben fan van goedkope vliegtickets; binnenkort vlieg ik weer voor een paar tientjes naar Valencia. Maar die goedkope tripjes maken mij mede-schuldig aan de gebroken neus van de Amerikaan. Dat zit zo: vliegtuigen overboeken houdt de prijzen laag. Luchtvaartmaatschappijen verdienen zo immers extra geld per stoel. Ze proberen te voorspellen hoe veel mensen een bepaalde vlucht missen, bijvoorbeeld omdat ze te laat zijn voor een overstap. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. Vorig jaar werden meer dan vijftigduizend reizigers door Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen vanwege overboeking geweigerd. Gelukkig dat die zich niet allemaal zo hevig verzetten.

We beseffen allemaal dat goedkoop vliegen ook nadelen heeft. Oké, je zit bijna bij je buurman op schoot, de service is om te janken en je zit nog drie kwartier in de bus voordat je de plaats van bestemming bereikt. We lijken zelfs bereid om aan veiligheid in te boeten. Om de kosten te drukken, nemen maatschappijen minder brandstof mee. En zo kan een vliegtuig, bijvoorbeeld bij gevaarlijk weer, te weinig brandstof hebben om door te vliegen naar een andere luchthaven. Ofwel: noodlanding! En dan maar duimen dat de piloot nog fris is, want de werkdruk is pittig bij sommige prijsvechters.

Eigenlijk raar dat we dat accepteren voor die paar rotcenten. Gek genoeg sta ik daar helemaal niet bij stil als ik een vliegticket boek. Mijn blikveld vernauwt zich tot de prijzen en de plaats van bestemming. Dit sluit aan bij het 'What you see is all there is'-principe van psycholoog Daniel Kahneman. Bij het nemen van beslissingen kijken we alleen naar de feiten die we kennen. Zaken waar we geen duidelijke informatie over hebben, tellen niet mee.



Ik zou wellicht een andere keuze maken als ik kon kiezen tussen: Valencia 25 euro, Valencia 35 euro met stoelgarantie of Valencia 45 euro met extra brandstof. Maar ik kan pas echt een goede afweging maken als ik weet hoe groot het risico op een noodlanding of overboeking is. En eerlijk gezegd heb ik helemaal geen zin om te denken over al die narigheid als ik een vakantie boek. Doe me dan toch maar de goedkoopste vlucht. En een goede riem om me vast te ketenen aan mijn stoel.