Winkelier laat goud geld liggen in de Benelux

,,Eerlijk gezegd dacht ik dat de regels in België en Nederland wat dichter bij elkaar zouden liggen," vertelt de Vlaamse ondernemer Hendrik Winkelmans. Met zijn keten Fiets! waagde hij in 2015 succesvol de stap naar Nederland waar hij nu 16 winkels bezit onder het label Hans Struijk fietsen. ,,Er bleken grote verschillen in met name arbeidsregelgeving te zijn."



Welke? ,,In België zijn de loonkosten wat hoger, maar dienstverbanden - ondanks wat Belgen soms denken - losser dan in Nederland. Bij jullie zijn contracten erg vast, het is een soort dienstverband voor het leven."



Heel blij is hij daar niet mee. ,,Het is soms moeizaam om goede krachten een contract van onbepaalde duur te geven, omdat het zo vast is," zegt hij. Soms overweeg ik wel eens een mailtje aan Lodewijk Asscher," glimlacht hij. ,,Die heb ik ooit leren kennen toen we gelijktijdig in New York studeerden."



Het leren kennen van de Nederlandse regels kostte veel tijd. Vandaar dat hij meer harmonisatie in Benelux-verband toejuicht. ,,Ook zou het mooi zijn als de begeleiding beter is. Een kenniscentrum voor ondernemers die van België naar Nederland komen en andersom, zou ondernemers enorm helpen."



Taalgebruik

Met de cultuurverschillen tussen Nederland en België heeft Winkelmans beduidend minder moeite. ,,Die zijn minder groot dan gedacht. Ja, Nederlanders zijn wat directer, mijn Vlaamse team kropt ergernissen langer op."



Verder valt hem op dat Nederlanders Vlaams-taalgebruik minder accepteren dan andersom. Als wij met een in Vlaams-Nederlands geschreven marketingplan komen, valt dat niet zo goed bij mijn personeel hier. Vlamingen hebben geen moeite met Noord-Nederlands. Dat komt waarschijnlijk omdat wij een stukje kleiner zijn."



Verschillen op de fietsmarkt zijn er ook. Waar Fiets! in België meer omzet uit racefietsen en alles daarom heen haalt, fietsen Nederlanders louter functioneel. ,,Maar je ziet wel dat de markten naar elkaar toe bewegen."



E-bikes

Winkelmans voorziet nog veel groei in de Lage Landen. De markt voor fietsen is heel erg gefragmenteerd, terwijl er veel ontwikkelingen zijn neem e-bikes. Consumenten verwachten verder steeds meer service. Voor een eenpitter is dat allemaal lastig bij te benen, ketens hebben de toekomst."