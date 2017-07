Winst Ryanair met meer dan de helft omhoog

Ingekrompen Philips groeit door

8:33 Het kleinere Philips groeit. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar heeft het concern weliswaar minder winst en minder omzet. Maar dat is appels en peren vergelijken, want in de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar ontbreken nu voor het eerst die van het grotendeels verkochte Philips Lighting.