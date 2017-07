Witteveen Mode failliet, 400 medewerkers op straat

Begin vorige maand leek het er nog op dat het bedrijf uit Zeist verder kon, ondanks de hoge schulden. ABN AMRO had toestemming gekregen van toezichthouder AFM om een stuk van de schuld om te zetten in gedeeld eigenaarschap. Maar dat ging niet door, omdat de Belastingdienst alsnog het faillissement aanvroeg vanwege een niet nagekomen betalingsregel.



Een woordvoerder van de winkelketen bevestigt alleen kort dat het faillissement is uitgesproken. ,,Helaas is dat het geval. Of de winkels sluiten, kan ik nog niet bevestigen of ontkrachten." Later vandaag komt curator Rinke Dulack van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen naar verwachting met een uitgebreidere verklaring.



Witteveen Mode richt zich op de 'modebewuste volwassen vrouw' en heeft winkels in onder meer Amsterdam, Rotterda, Utrecht en Zwolle. Bij sluiting komen zo'n 400 werknemers op straat te staan.