Woedende topman Ryanair schrapt vluchten in Eindhoven

Het gaat om routes die deels nog niet in operatie waren. Sommige routes werden al wel gevlogen in de zomer. Ryanair wilde ze ook in de winter gaan vliegen, maar dat gaat nu niet door. De routes die deze winter sowieso niet gevlogen worden zijn Aarhus, Milaan Malpensa en Trapani. Verplaatst naar Weeze worden Oredea, Tanger en Rabat. Bij elkaar loopt Eindhoven volgens de Ierse maatschappij 400.000 passagiers per jaar mis.



Topman O'Leary is boos over het plafond voor het aantal vluchten dat zowel in Eindhoven als Amsterdam geldt. Ook op Schiphol zou RyanAir graag uitbreiden. De plafonds zijn afgesproken met omwonenden om geluidshinder te voorkomen. O'Leary zegt dat vliegtuigen tegenwoordig veel stiller zijn.