Woningaanbod kan vraag naar koophuizen niet bijhouden

Haantjes in de super in plaats van de shredder

6:46 Lidl gaat als eerste supermarkt hanenvlees verkopen. Het gaat om het vlees van de broertjes van legkippen. Normaal worden die direct uit het ei vergast of versnipperd omdat ze te weinig opleveren. In Nederland is zo'n 40 miljoen haantjes per jaar dat lot beschoren.