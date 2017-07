Woningverkoop stijgt door in juni

In totaal wisselden vorige maand 21.686 huizen van eigenaar. Ten opzichte van mei is dat een stijging van de woningverkoop met 8,5 procent. Van alle woningtypes lag de verkoop in juni hoger dan een jaar eerder. De sterkste stijging was te zien bij vrijstaande woningen (plus 42,3 procent). Bij appartementen was die het kleinst, met 12,7 procent.