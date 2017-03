'Woningvoorraad tegen 2050 energieneutraal'

In de nabije toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. Om daarin een slag te maken moeten onder meer regels voor bedrijven worden versoepeld, zo zei Wientjes, die voorzitter is van de denktank die De Bouwagenda heeft opgesteld. Om de plannen te realiseren is volgens de denktank de komende vier jaar jaarlijks 2 miljard euro extra nodig. Daarmee zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs echter nog niet worden gehaald.