Yeah! 5 gieg in het Zuiden

De grafiek toont duidelijk hoe het verbruik sinds 15 juni exponentieel toeneemt. Het explosief gestegen surfen leidt tot frustraties.

Op het forum van T-Mobile klagen abonnees over traag internet in Frankrijk, Spanje en Italië. 'Tijdens verblijf in Frankrijk een heel trage dataverbinding gehad', meldt Robby. 'Dit was een zeer teleurstellende ervaring.' Rene Altena zegt in Italië slechts 0,8 Mbit per seconde te halen, veertig keer minder dan gewone Italianen. 'Hier ook waardeloos internet', schrijft Jan-Kees vanuit Corsica.

Diverse klanten suggereren dat providers de internetsnelheid bewust terugschroeven. Het Engelse O2 erkende vorige week dit te doen. Volgens O2 is de tijdelijke limiet nodig om de onverwacht hoge toeloop aan te kunnen en ontbreekt een financiële reden.

50 miljoen

Quote Sommige netwerken in het buitenland raken overbelast en zijn dan trager woordvoerder T-Mobile Toch zijn die financiële belangen er wel degelijk: de nieuwe regels kosten providers handen vol geld, met name die uit Noord-Europese landen waar inwoners veelvuldig de zon in Zuid-Europa opzoeken. Voor elke klant die in het buitenland mobiel internet verstookt, moet worden bijbetaald. KPN liet eerder al weten dit jaar 40 tot 50 miljoen euro hieraan kwijt te zijn.



KPN, Tele2, T-mobile en Vodafone ontkennen echter stellig de snelheid terug te draaien. ,,Noch voor Nederlanders, noch voor buitenlandse toeristen die hierheen komen", stelt Alexis van Liebergen van Vodafone.



Providers claimen geen invloed te hebben op de snelheden van buitenlandse netwerken. Die zijn lang niet altijd toegerust op de huidige datapieken, meent T-Mobile. ,,We zien dat sommige buitenlandse netwerken overbelast raken door de drukte, met als gevolg een vertraagde datasnelheid voor een deel van onze klanten." T-Mobile adviseert klanten bij trage snelheden hun smartphone eenmaal per dag uit en aan te zetten.



Volgens mobiel-expert Tim Poulus van onderzoekbureau Telecompaper.com zijn Nederlanders een beetje verwend geraakt. ,,In Nederland behoren alle netwerken tot de wereldtop. Terwijl bij ons overal snel 4G beschikbaar is, zijn vakantiegangers in het buitenland vaak aangewezen op beduidend tragere 3G-netten."

Stroperig

Het stroperige vakantie-internet in Frankrijk en elders komt ook doordat het dataverkeer van toeristen via een apart internationaal netwerk wordt afgehandeld. Hierdoor blijft het mobiele internet voor de lokale bevolking snel, maar is surfen aan de costa's en in andere drukke gebieden juist supertraag.

Volgens T-Mobile werken aanbieders echter aan verbetering op dit gebied. Ook volgens Poulus moet dit probleem relatief eenvoudig op te lossen zijn.

Toch overheerst de positieve kant bij miljoenen vakantiegangers: de meeste mensen zijn dolblij dat ze in het buitenland onbezorgd hun mobiel kunnen blijven gebruiken.

Dat merken ook media: de NOS meldt dat televisieprogramma's van de NPO op de smartphone drie keer meer worden bekeken ten opzichte van vorige zomer.

Op peil

Bij AD.nl blijft de zomerdip dit jaar uit. Doorgaans zakt het onlinebezoek wat in door de nieuwsluwe periode en omdat veel Nederlanders in het buitenland verblijven, vertelt Rennie Rijpma, chef van AD.nl. ,,Het bezoek aan AD.nl en onze regionale titels blijft nu op peil. Als je kijkt naar de appgebruikers per land kunnen wij nu precies zien dat Frankrijk het populairste vakantieland is, gevolgd door Italië, Spanje en Duitsland."