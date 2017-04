Zo voorkwamen Nederlandse bedrijven een ongewilde overname

KPN: Preferente aandelen

Toen Carlos Slim (America Movil) zijn pijlen op KPN richtte, had hij buiten de Nederlandse old boys gerekend. Tenminste, dat was de beeldvorming. Deze ex-topbestuurders hielden met een slinkse move hoogstpersoonlijk de op-een-na-rijkste man ter wereld tegen. De werkelijkheid lag iets genuanceerder: de old boys voerden eenvoudigweg hun taak als bestuurder van de Stichting Preferente Aandelen B van KPN uit. En die schreef hen voor in actie te komen als een eventuele vijandige overname de continuïteit, zelfstandigheid of identiteit van het bedrijf bedreigde. De stichting kondigde aan met behulp van zogeheten callopties een belang van 49,9 procent op te bouwen, waardoor Slim onmogelijk een meerderheid kon verwerven. De Mexicaan koos daarop het hazenpad.

Fugro: Gifpil

Bodemonderzoeker Fugro werd in november 2014 overvallen door baggeraar Boskalis . Opeens hadden de Papendrechters 30 procent van de Fugro-aandelen in bezit. Toch kwam het nooit tot een overname en bleef zelfs een serieuze poging uit. De belangrijkste reden: wie Fugro vijandig wil overnemen, belandt in een mijnenveld. Het Leidschendamse bedrijf kan een zogeheten 'gifpil' in werking stellen, waarmee een deel van het bedrijf wordt doorverkocht aan een gelieerde Curaçaose bv. De potentiële koper kan dan fluiten naar dat deel van het bedrijf. Boskalis had dat wellicht kunnen voorkomen als het genoeg steun had gekregen van de resterende aandeelhouders. Omdat de baggeraar zijn poging uiteindelijk nooit echt doorzette, bleef de lakmoesproef voor de gifpil uit.

ABN Amro: Mislukt

ABN Amro werd in 2007 begeerd door Barclays én door het trio Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander. ABN had een duidelijke voorkeur voor Barclays. Met de verkoop van de Amerikaanse bank LaSalle aan Bank of America, een verkoop waarover de aandeelhouders van ABN Amro niet waren geraadpleegd, wilden de Nederlanders Barclays in pole position brengen.



Zij waren geïnteresseerd in een ABN Amro zonder LaSalle, het concurrerende bankentrio wilde de Amerikaanse bank er juist bij hebben. Na veel gesteggel deed ABN Amro LaSalle van de hand. RBS, Fortis en Santander slikten even en besloten toch een bod uit te brengen, dat beduidend hoger lag dan dat van Barclays. Het plannetje van Rijkman Groenink en consorten was mislukt.