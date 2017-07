Zoveel geld verdient dj en zakenman Hardwell

Met het draaien van plaatjes verdient hij goed geld. Ook is hij door muziektijdschrift DJ Mag al meerdere keren uitgeroepen tot beste dj ter wereld. Dj en zakenman Hardwell (29) innoveert in de muziekwereld, vooral op technisch gebied. Van blockchain tot een eigen chatbot voor Facebook Messenger en headliner op festivals als Sensation, dit is waar Hardwell zijn vermogen mee opbouwt.

Zeg je 'Robbert van de Corput', dan weet bijna niemand wie je bedoelt. Maar onder zijn artiestennaam Hardwell wordt de 29-jarige Brabander tegenwoordig in hetzelfde rijtje geschaard als Tiësto, Armin van Buuren en Martin Garrix. Hij scoorde een nummer één album (United We Are, 2015) en draaide al in clubs toen hij dat alleen nog maar mocht onder begeleiding van zijn ouders. Inmiddels vinden we hem vaker in een stadion of op een groot festival dan in een club.

Zijn fanbase bevindt zich massaal op sociale media. Hardwell heeft er een soort sport van gemaakt om daarin voorloper te zijn. De cijfers van zijn eigen socialmediakanalen zijn indrukwekkend: op Facebook heeft hij ruim 8,8 miljoen pagina-likes, 5,5 miljoen mensen houden bij wat hij te zeggen heeft op Twitter en op zijn eigen YouTube-kanaal met 3,8 miljoen abonnees zijn de honderden miljoenen views niet meer bij te houden. Ook kondigde Hardwell eerder dit jaar aan met video-platform Twitch een brug te willen slaan tussen games en muziek.

Primeur

Volledig scherm Vorig jaar pakte Hardwell een primeur: als eerste artiest in de internationale muziekwereld beschikt hij over een chatbot voor de berichtendienst van Facebook, Messenger. Met zijn 8,8 miljoen pagina-likes heeft de dj een bereik van ruim 900 miljoen gebruikers. Een grote potentiële markt, en dus is het geen toeval dat Hardwell een van de artiesten is die door Facebook is betaald om te experimenteren met Facebook Live. Bij die deal waren 140 partijen betrokken, die in totaal 50 miljoen euro kregen van Facebook.



Als innovatieve zakenman dook Hardwell als eerste dj in het fenomeen blockchain. Door deze digitale betaling, zonder tussenkomst van een derde partij, ontvangt Hardwell direct het geld dat zijn fans betalen voor zijn muziek. Om zijn blockchain-avontuur te realiseren, werkt Hardwell samen met de Amsterdamse startup Rightsshare.

Zijn voortrekkersrol op het gebied van social media leverde hem niet alleen schouderklopjes op. In april werd de Bredase dj uitgeroepen tot 'Meest innovatieve artiest' tijdens de SpinAwards Night in Amsterdam. Vooral zijn Blockchain-avontuur en Facebook Messenger chatbot werden geprezen.

Inkomen

Het inkomen van Hardwell wordt door Business Insider geschat op 11,8 miljoen euro per jaar. Daarmee is hij de op twee na bestverdienende Nederlandse dj. Alleen Tiësto (34,6 miljoen) en Martin Garrix (14,5 miljoen) boeren beter. Party Scene zocht uit wat een beroemde dj per uur verdient: Hardwell strijkt per uur zo’n 80.000 euro op. Ook hier is Tiësto koploper, met een gemiddelde vergoeding van 270.000 euro per uur.

Zijn succes levert hem ook het nodige geld op. In de jaarlijkse lijst van 100 jonge miljonairs van Quote steeg Hardwell van plek 55 naar de dertigste plek met een geschat vermogen van 16 miljoen euro (tegen 10 miljoen euro in 2016). Daarmee steekt hij Martin Garrix naar de kroon, die op een geschat vermogen van 14 miljoen euro blijft steken. In vergelijking met de top van de top blijft hij nog achter; Tiësto bezit zo’n 100 miljoen euro.