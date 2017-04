'ZZP'ers moeten niet de dupe zijn van de strijd tegen schijnconstructies'

Live Twitter Aandeelhouders voelen Unilever aan de tand

13:03 De aandeelhouders van Unox- en Omofabrikant Unilever komen vanmiddag bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. In het Rotterdamse World Trade Centre voelen ze topman Paul Polman aan de tand over zijn strategie na het afschudden van belager Kraft Heinz: een slimme zet of paniekvoetbal? Verslaggeefster Annemieke van Dongen verslaat de vergadering live via Twitter.