4.000 zonnepanelen op geluidswal A12

Investering

Het is de bedoeling dat inwoners van vooral Ede en Bennekom de panelen aankopen (300 euro per stuk). Hun investering verdienen ze in tien jaar via een lagere energierekening terug. Uiteindelijk moeten de panelen 1 miljoen kilowattuur per jaar opwekken, goed voor zo'n 300 huishoudens.

Omvang

Het plan werd maandagmiddag op het Edese gemeentehuis gepresenteerd door de Wageningse voorzitter Elmar Theune en Bennekomse projectleider Karel Eefting van de coöperatie ValleiEnergie. Die coöperatie heeft zonnepanelen in bedrijf bij de Edese brandweerkazerne (450 zonnepanelen) en heeft projecten op sporthal 't Riet in Ede (272 panelen) en langs de Kierkamperweg in Bennekom (280) al in ontwikkeling. Het project langs de A12 is van een geheel andere orde met liefst 4.000 zonnepanelen. Het wordt overigens niet het grootste zonnepark in Ede: bij veiling Plantion liggen al 18.000 zonnepanelen.