Advocaat nabestaanden Luciano eist openheid van Hoenderloo Groep

De 14-jarige Luciano pleegde vorig jaar zelfmoord binnen de muren van de Hoenderloogroep in Deelen. De nabestaanden zetten hier vraagtekens bij. Zij twijfelen aan zelfdoding en vinden sowieso dat er onvoldoende toezicht was op Luciano.



De inspectie van de jeugdzorg onderzocht de zelfdoding en concludeerde dat er geen goed beleid is op dit punt in de kliniek. Kort daarop kwam naar buiten dat er nog een jongere zelfmoord heeft gepleegd in de instelling.