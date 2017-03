Arabisch badhuis in Ede verenigt culturen

Een scrubmassage op de verwarmde stenentafel, ontspannen in de stoomcabine en nagenieten in de stilteruimte met een glaasje Marokkaanse thee en Turkse baklava. Oosterse taferelen aan de Posthoornstraat in Ede waar Wendy van den Heuvel eind februari haar hammam heeft geopend. Met het nieuwe badhuis hoopt Van den Heuvel verschillende culturen bij elkaar te brengen. „Dat vind ik belangrijk, omdat Ede erom bekend staat te zijn verdeeld in verschillende groepen”, legt de christelijke Van den Heuvel uit.

Horizon verbreden

Zelf komt ze graag in contact met andere culturen en andersgelovigen om zo haar horizon te verbreden. Dat ze christen is en een Arabisch badhuis is gestart, vindt Van den Heuvel helemaal niet apart. „De hammam is voor iedereen toegankelijk en neutraal.”

Diversiteit

De Edese had graag gezien dat haar personeel ook verschillende nationaliteiten had gehad, maar dat is niet gelukt. „In de vacatures heb ik vermeld dat kennis van de Turkse of Marokkaanse cultuur een pre was, maar geen ‘must’. Maar het bleek lastig om een masseuse met een dubbele nationaliteit te vinden, omdat we van ze vragen dat ze in de hammam een hemdje dragen. Dat willen ze dan vaak niet.” De masseuses die Van den Heuvel nu in dienst heeft, zijn net als haar christen. ,,Dat is toeval.”