Auto knalt tegen pui van EMTÉ Ederveen

Bewoner Michel is de gids in Groot Batelaar: 'Pak jij even de shag'

18 maart LUNTEREN - Tijdens de Open dag van de opvanglocaties van het Leger des Heils in Gelderland leidden zaterdag niet alleen de Heilssoldaten, maar ook de bewoners de bezoekers rond. In Groot Batelaar in Lunteren was Michel 'de gids'.