Auto rijdt verkeerslichten omver, A30 bij Barneveld dicht

Labrador Jill tript op xtc

21:26 EDE - De hond die gisteren ziek werd, nadat hij uit een plas met chemisch afval had gedronken in een weiland aan de Woutersweg in Ede is nog steeds niet de oude. ,,Jill heeft een hele heftige nacht achter de rug", zegt haar bazin Marian van der Pijl.