Auto uitgebrand op parkeerplaats in Ede

Terras in gebruik ondanks uitblijven beloofde vei­lig­heids­maat­re­ge­len

11 maart EDE - Het terras van ijssalon Bernardo's op de middenberm van de Molenstraat in Ede is vrijdag voor het eerst in gebruik genomen. Zonder dat de door de gemeente beloofde veiligheidsmaatregelen zijn aangelegd.