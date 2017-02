Baasje vindt aangereden kat Guus terug

Veroordeelde nep-docent blijkt in Ede gewoon les te geven

13:22 ZUTPHEN – Een docent van een Edese school is woensdag tot een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. De man stond in scholen in Deventer, Apeldoorn en Enschede voor de klas. Hij gebruikte vervalste diploma's. Of hij ook in Ede onder valse papieren werkt, wordt nu onderzocht door een verraste schoolleiding.