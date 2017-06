Bord moet springer in Edese flat tegenhouden

Verschillende bewoners vinden het prima dat de posters een plek hebben gekregen in hun flat. Het komt regelmatig voor dat er iemand van de hoge flat springt. ,,Hier heeft er een gelegen, daar heeft er een gelegen’’, wijst een oudere bewoner vanaf de galerij. Hij woont hier samen met zijn vrouw al ruim 30 jaar. In die tijd hebben ze het zeker acht keer meegemaakt dat iemand zich van het leven beroofde door van de flat te springen. ,,We hebben er nooit aan gedacht hier weg te gaan", zegt zijn vrouw. ,,Maar ik snap best dat mensen hier vertrekken.’’ Volgens het echtpaar zijn het vaak jonge mensen die springen.



,,Ik woon hier anderhalf jaar en er zijn er al twee geweest’’, laat een andere bewoonster weten. ,,In mei vorig jaar stond er een klaar om te springen, maar die is overgehaald door de politie om het niet te doen."