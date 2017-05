Burgemeester Ede laat geluksoordeel aan inwoners

Edenaren zijn de gelukkigste Nederlanders, blijkt uit onderzoek van de Atlas voor gemeenten, die vandaag verschijnt. Dat inwoners van Ede het gelukkigst zijn, komt onder meer doordat relatief veel mensen er werk hebben en gezond zijn. Ook de prettige, veilige woonomgeving met relatief veel rust en ruimte is van invloed.



,,Van dit nieuws worden we natuurlijk best gelukkig’’, aldus een woordvoerder van de burgemeester, ,,maar de samenleving moet zelf legitimeren of dat zo is. Zie het als een stukje bescheidenheid. We willen het liever door anderen laten bevestigen, dan dat we over onszelf gaan zeggen hoe gelukkig we zijn.’’



Ook de vraag of de burgemeester zich persoonlijk kan vinden in het nieuws, blijft onbeantwoord. ,,Hij doet er geen mededeling over: noch positief noch negatief.’’