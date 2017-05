Commotie over Facebookpagina konijnenviller

Geldautomaat Rhenen dicht, bewaking in Achterberg en Bennekom

10:54 EDE/VEENENDAAL - Er komt extra bewaking voor de Rabobank-geldautomaten in Achterberg en Bennekom. En de geldautomaat in het centrum van Rhenen is dicht. Op die manier hoopt de Rabobank in de Gelderse Vallei het gevaar van plofkraken te bezweren.