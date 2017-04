Crisis in bestuur ziekenhuis Ede al jaar aan de gang

Ede wil 'asowoningen' op in­du­strie­ter­rein Kievitsmeent

20 april EDE - De beoogde locatie van het sociale project Skaeve Huse is industrieterrein de Kievitsmeent in Ede. Daardoor komt de optie aan de Lunterseweg te vervallen. Omwonenden van de Kievitsmeent langs de A30 zijn deze week per brief ingelicht over de voorkeur van het college.