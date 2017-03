DENK grootste partij bij twee stembureaus Ede

Op een steenworp afstand van de nieuwe Turkse Moskee in Ede, in buurthuis de Meerpaal, zorgden 238 stemgerechtigden ervoor dat DENK de meeste stemmen kreeg in dit stembureau. Ook in het Kernhuis in Veldhuizen stemden de meeste mensen woensdag op DENK. Vrijwilliger van de buurthuis de Meerpaal, Frans van Kooten, is er niet verbaasd over dat hier een partij won die zich voornamelijk op immigranten richt . "Er wonen hier veel allochtonen in de wijk."