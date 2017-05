Deze tunnel onder de A12 is een jaar oud, én dichtgespijkerd

Wat het gemeentebestuur betreft, had de asfalteermachine al lang door de tunnel moeten rijden, richting station Ede-Wageningen en verder. Maar Ede moet zich koest houden van de Raad van State, tot er definitief uitspraak gedaan is in een langslepende rechtszaak over de rondweg, aangespannen door milieuclubs.

En dat kan nog wel even duren, bleek vorige week. Toen maakte de Raad van State bekend dat het eerst om advies gaat vragen bij het Europees Hof over het Programma Aanpak Stikstof. Dit programma speelt ook een rol in de bezwaren van de tegenstanders tegen de Parklaan.

Veiligheid

Pas als de Raad van State in Europa duidelijkheid heeft en vervolgens zelf een besluit heeft genomen over verschillende andere zaken, komt de Parklaan weer aan bod. En dus moet de gemeente zeker nog een jaar wachten. ,,Teleurstellend’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Op verschillende plekken in Ede ontstaan nu problemen met de veiligheid.’’

Onder meer op de drukke Eikenlaan en bij de voormalige kazernes wil Ede kijken of ze toch niet al aan de slag kan. ,,We willen onderzoeken of we daar al op andere wijze de toegankelijkheid kunnen verbeteren.’’

Natuurclubs

Quote Wat ons betreft had deze tunnel óók niet aangelegd hoeven te worden De hoogste rechtsinstantie behandelt voor de tweede keer een rechtszaak die tegen de weg is aangespannen door verschillende natuurclubs in Ede. Zij vinden dat de weg helemaal niet nodig is en wonnen de eerste zaak. Ede had fouten gemaakt in het bestemmingsplan. ,,Wat ons betreft had deze tunnel óók niet aangelegd hoeven te worden’’, zegt Bernard Oosting van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. De milieuclubs probeerden dan ook de bouw van de tunnel tegen te houden. Zonder succes. De rechter vond dat het gevaarte gebouwd kon worden. Tot opluchting van Ede en Rijkswaterstaat. Zij wilden de tunnel graag vorig jaar aanleggen zodat dit samenviel met de verbreding van de A12. Op deze manier bleef de overlast beperkt.

50 miljoen

Oosting blijft er echter bij dat de Parklaan (prijskaartje: 50 miljoen) niet nodig is en hoopt dat de rechter de bouw van de Parklaan tegenhoudt. ,,De gemeente gaat uit van verkeersmodellen die niet kloppen.’’