Dreiging bij debat in CineMec Ede werd bij politie gemeld

Dat laat een politiewoordvoerder weten. Het ging dus niet om dreigementen op sociale media of informatie van veiligheidsdiensten. ,,Er heeft zich iemand gemeld met informatie over een mogelijke dreiging. Dat heeft er toe geleid dat we gekozen hebben voor politie-inzet. Uiteindelijk bleek het loos alarm.'' Volgens de politiewoordvoerder is de tip na binnenkomst nog kort onderzocht. ,,Dat mag ik aannemen.'' Vervolgens is in overleg met het Openbaar Ministerie en de burgemeester besloten tot extra beveiliging bij het Christelijke Lijsttrekkersdebat.

Het is niet bekend of de melding gericht was op een of meerdere van de drie lijsttrekkers die gisteren het woord voerden in CineMec. De politie wil over de aard van de melding geen uitspraken doen. Duidelijk is wel dat de politie niemand heeft aangehouden en ook niemand heeft ondervraagd in verband met de dreiging. Of nu nogmaals wordt gesproken met de melder, is onbekend. Volgens de woordvoerder heeft de man of vrouw wat de politie betreft zijn of haar plicht gedaan en is daarmee de zaak afgesloten.