Ede verdeeld over geluk: 'laten we niet te groot worden'

Eduard Vollbehr, praeses van studentenvereniging Navigators en opgegroeid Edenaar, is enigszins verbaasd over de uitkomst van het onderzoek. ,,Ik ben wel gelukkig, maar zie niet het verband met Ede. Het grappige van Ede is dat de gemeente vaak pretendeert een jonge bruisende studentenstad te zijn. Dat valt allemaal wel mee. Volgens mij moeten we dat niet eens willen. We zijn juist vrij uniek als Ede, laten we dat zo houden en niet te groot willen worden, zegt de student van de Christelijke Hogeschool Ede. Lachend: ,,Laat ik me verder maar inhouden.’’



Journalist Martine de Vente schrijft op Twitter haar voormalige woonplaats totaal niet te missen. 'Hoezo gelukkig in Ede? Wat was ik blij dat ik daar weg kon op mijn achttiende.'