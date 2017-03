Ede-Zuid: de wijk van DENK en PVV

EDE - Vlakbij de spiksplinternieuwe Turkse moskee in Ede-Zuid was woensdag stembureau de Meerpaal te vinden: één van de twee stembureaus in Ede waar DENK de grootste partij is geworden. 212 van de 1.361 stemmen gingen naar de migrantenpartij.

Verbazing dat juist hier DENK goed scoorde, is er niet in de Turkse moskee. ,,Er wonen hier veel Turkse families'', zegt Recep Baratcu. De twintiger stemde inderdaad op DENK. Voor hem waren de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Rotterdam, waarbij Turkse ministers werden geweerd en het kwam tot rellen tussen Turken en de politie, bepalend voor de verkiezingen. ,,Ik twijfelde tot een week geleden tussen D66 en GroenLinks. Maar ik heb vanwege afgelopen weekend voor DENK gekozen’’, aldus Baratcu.

Geschrokken

Bij het moskeebestuur is veel huiver om over de verkiezingen te spreken. Voorzitter Huseyin Durmus heeft geen tijd, wil eigenlijk niet dat er met bezoekers van de moskee gesproken wordt. Ook Levent Baykus, die vaak als woordvoerder van de moskee optreedt is voorzichtig. ,,Ik ben bang dat het gesprek dan weer over verschillen gaat. Niet wat ons bindt. Maar natuurlijk hebben de gebeurtenissen in Rotterdam wat gedaan met ons. Ik ben er van geschrokken.''

Geen verdeeldheid

Iedereen in de moskee spreekt tegen dat er verdeeldheid is in Ede-zuid. Het gaat juist goed met de Turken, is het idee. Dat meent ook Rasit Gorgulu. De fractievoorzitter van de PvdA woonde lang in de wijk en komt ook nu nog elke vrijdag naar de moskee. ,,Wat ik hoor is dat mensen stemmen voor DENK om te laten merken dat zij er zijn. Veel mensen voelen zich buitengesloten, krijgen het idee dat ze er niet bij horen.''

PVV