Edese bouwvakkers grijpen jonge inbreker in de kraag

De jongen probeerde in te breken bij een woning in Ede, maar werd op heterdaad betrapt door de bewoonster van het pand. Zij rende in paniek naar de bouwvakkers op de Edese Beukenlaan en riep hun hulp in. De mannen zetten direct de achtervolging in, maar verloren hem uit het oog in de buurt van de Stationslaan.