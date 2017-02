Edese straat staat blank door waterleidingbreuk

Leerlingen onder schooltijd naar sportclub

17 februari EDE - Tijdens de les naar voetbaltraining, waterpolo of korfbal. Het kan door een project van de Edese middelbare scholen Het Streek en het Pallas Athene College. Scholieren met sportieve ambities zitten op dinsdag- en woensdagochtend de eerste twee lesuren niet in de klas, maar staan op het trainingsveld of in de zaal.