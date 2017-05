Edese vlogger lift naar Europese uitwedstrijden Ajax

Stockholm is de 'kers op de slagroomtaart'. ,,Vannacht heb ik in een tentje aan een meer geslapen’’, zegt hij dinsdag aan de telefoon. ,,Ik loop nu door een rijke villawijk in Stockholm. Hopen dat iemand hier een kaartje voor me kan regelen. Ik belde net nog bij iemand aan en kreeg een kopje koffie en een douche. Vanavond wil ik proberen bij iemand thuis te slapen.’’

Wat Schuurman in het dagelijks leven doet? ,,Niet zoveel, een beetje vloggen. Maar vanaf volgende maand heb ik weer een baan als accountmanager. Dan wil ik zo veel mogelijk geld verdienen om te reizen. Liften is een avontuur en scheelt een hoop geld. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ook in Luik ben ik zonder kaartje gegaan, die heb ik toen gratis gekregen."

Schuurman was eerst 'anti-social media', maar wilde bekend worden om zijn droom te verwezenlijken. ,,Bloed, zweet en tranen in de Arena zingen. Een normaal leven is niet voor mij weggelegd. Ik denk niet aan morgen.’’

Volledig scherm Jens Schuurman liftte van Ede naar finaleplaats Stockholm. © Jens Schuurman