Extra beveiliging Kröller-Müller om verdacht drietal

Steve Jobsschool bleef wensdroom in Arnhem

7:12 ARNHEM/ ZEVENAAR - Het gaat niet goed met de Steve Jobsscholen van Maurice de Hond. Uit onderzoek van De Volkskrant blijkt dat de helft van de Steve Jobsscholen of scholen die serieuze plannen hadden over te stappen op het concept, zijn afgehaakt. In deze regio kwam een initiatief van drie Arnhemmers voor een zogenoemde iPadschool niet verder dan een wensdroom.