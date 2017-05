Fietsmeneer houdt 5 jaar na Man Bijt Hond nog steeds van de tweewieler

LUNTEREN - Hij was een regelrechte internetsensatie toen hij in 2012 zijn bijzondere liefde voor fietsen opbiechtte op televisie: Kees Fiets uit Lunteren. Vijf jaar later blijkt dat alle aandacht niets heeft veranderd in zijn leven.

Bij veel kijkers viel in 2012 de mond open, toen Man bij Hond een item uitzond over Kees van Voorst uit Lunteren. Een man die hield van fietsen. Niet van de daad. Wel van het voertuig. En soms kwamen die twee dingen samen. Zo vertelde Kees dat de liefde is begonnen op zijn twaalfde, toen kwam hij in aanraking met de fiets van zijn buurmeisje. Liefde op het eerste gezicht. ,,En dan word je ouder en rijper, en dan begint het te komen.''



Kees voelt liefde voor zijn fietsen zoals anderen dat voelen voor een vrouw. Hij praat met ze, knuffelt ze en troost ze wanneer ze niet gekozen worden. ,,Dan pak ik ze even heel lief vast, en zeg ik: nou fiets, volgende keer mag jij mee.'' Het item op televisie zorgde voor talloze reacties op internet. Blogs, columns, Nederland raakte niet uitgepraat over de Lunteraan.

Meer fietsen

Vijf jaar later is zijn liefde voor fietsen niet veranderd, maar even sterk gebleven. Wat wel veranderd is, zijn het aantal fietsen die Kees aandacht moet geven. In 2012 had Kees 24 fietsen overal in zijn huis, dat zijn er inmiddels meer dan 40. ,,Fietsen hebben mij geleerd niet meer te verhuizen. Ik voel me ook nooit alleen want ik heb heel veel fietsen.''

Alle aandacht rond de uitzending heeft niets gedaan in het leven van Van Voorst. Er kwamen geen nare reacties. Wat meespeelt is dat de Lunteraan pas sinds twee jaar thuis internet heeft. Alleen de televisie-uitzending zelf heeft hij bekeken. Alle aandacht is langs hem heen gegaan, zegt hij. Wel merkte hij op straat dat hij op televisie was geweest: ,,Ik werd toen veel aangesproken. Nu eigenlijk nog steeds, ondanks dat het even geleden is.' Dan roepen ze: 'Hey dat is Kees Fiets!'''

Inruilen

Wat Van Voorst betreft, heeft hij nog lang niet genoeg fietsen. Maar de ruimte in zijn woning is beperkt: ,,Ik ga regelmatig naar de fietsenmaker om te kijken of er iets moois is, dan moet je ook in gedachte houden dat er een weg gaat en dat is lastig.' Als er geen plek is voor een nieuwe fiets dan besluit hij er een in te ruilen: 'Dan gaan we een eindje fietsen en dan zeg ik nog niks, tot we bij de fietsenmaker zijn en dan ruil ik hem in en dan ga ik snel weg. Dan hoor ik fiets nog roepen maar doe ik alsof ik het niet hoor.''